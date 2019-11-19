Сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Беларуси
19 ноября, 2019, 13:39
Сын президента Беларуси Александра Лукашенко - Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны
Об этом сообщает НОК Беларуси.
Сегодня, 19 ноября, в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси проходят сборы с участием президента государства Александра Лукашенко. На заседании был избран первый вице-президента НОК Беларуси, им стал Виктор Лукашенко, который является сыном президента страны.
В апреле исполком НОК Беларуси единогласно поддержал назначение Виктора Лукашенко на пост исполняющего обязанности вице-президента организации. Он сочетает деятельность в НОК с работой в должности помощника главы государства. За ним в НОК были закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовки к большим спортивным форумам.
- 1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил руководству хоккейного клуба "Динамо" из Минска тюрьмой за проваленный сезон в КХЛ.
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