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Espreso.tvСпортСын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Беларуси

Сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Беларуси


фото: udf.by
Сын президента Беларуси Александра Лукашенко - Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны

Об этом сообщает НОК Беларуси.

Сегодня, 19 ноября, в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси проходят сборы с участием президента государства Александра Лукашенко. На заседании был избран первый вице-президента НОК Беларуси, им стал Виктор Лукашенко, который является сыном президента страны.

В апреле исполком НОК Беларуси единогласно поддержал назначение Виктора Лукашенко на пост исполняющего обязанности вице-президента организации. Он сочетает деятельность в НОК с работой в должности помощника главы государства. За ним в НОК были закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовки к большим спортивным форумам.

  • 1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил руководству хоккейного клуба "Динамо" из Минска тюрьмой за проваленный сезон в КХЛ.
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