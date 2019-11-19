Судья по делу "Беркута" назвал примерные сроки окончания рассмотрения

19 ноября, 2019, 15:46

Председательствующий судья по делу "беркутовцев" Сергей Дячук высказал свое мнение о том, сколько времени нужно, чтобы завершить рассмотрение этого дела

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, на сегодня суд допрашивает свидетелей, после этого должны завершить изучение документов, допросить свидетелей обвинения - и дальше стадия дебатов.

Как прогнозирует судья, это произойдет весной следующего года.

Руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов заявил, что оправдательный приговор экс-беркутовцу Андрею Хандрикину, которого обвиняют в истязании майдановцев, будет обжалован.