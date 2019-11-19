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Espreso.tvСпортСтало известно, кто будет транслировать Кубок мира по биатлону в новом сезоне

Стало известно, кто будет транслировать Кубок мира по биатлону в новом сезоне


фото: corp.suspilne.media
Кубок мира по биатлону в сезоне 2019/2020 и в дальнейшем будет транслировать телеканал UA:Первый

Об этом сообщает sport.ua.

Сегодня президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что UA:Первый будет транслировать биатлонные гонки в новом сезоне Кубка мира.

"UA:Первый, здесь ничего не изменилось. Спорт-1 пока транслировать вряд ли сможет. В прошлом году правами на трансляции владела Федерация, и мы отдали их этим двум телеканалам. Но практика показала, что это очень хлопотно и было много проблем", - рассказал Брынзак.

В прошлом сезоне трансляции этапов Кубка мира по биатлону были на UA:Первый и Спорт-1. Кубок мира по биатлону стартует 30 апреля в шведском Эстерсунде. Сезон начнется двумя смешанными эстафетами.

  • 18 ноября президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак спрогнозировал, из женской сборной отправится на первый этап Кубка мира 2019/2020
  • 12 ноября стало известно, что биатлонисты Дмитрий Подручный и Анастасия Меркушина будут представлять Украину на Рождественской гонке в Германии.

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