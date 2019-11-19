Стало известно, кто будет транслировать Кубок мира по биатлону в новом сезоне
19 ноября, 2019, 18:16
Кубок мира по биатлону в сезоне 2019/2020 и в дальнейшем будет транслировать телеканал UA:Первый
Об этом сообщает sport.ua.
Сегодня президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что UA:Первый будет транслировать биатлонные гонки в новом сезоне Кубка мира.
"UA:Первый, здесь ничего не изменилось. Спорт-1 пока транслировать вряд ли сможет. В прошлом году правами на трансляции владела Федерация, и мы отдали их этим двум телеканалам. Но практика показала, что это очень хлопотно и было много проблем", - рассказал Брынзак.
В прошлом сезоне трансляции этапов Кубка мира по биатлону были на UA:Первый и Спорт-1. Кубок мира по биатлону стартует 30 апреля в шведском Эстерсунде. Сезон начнется двумя смешанными эстафетами.
- 18 ноября президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак спрогнозировал, из женской сборной отправится на первый этап Кубка мира 2019/2020
- 12 ноября стало известно, что биатлонисты Дмитрий Подручный и Анастасия Меркушина будут представлять Украину на Рождественской гонке в Германии.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-