Сборная Украины победила Швецию и вышла в элит-раунд юношеского Евро-2020

19 ноября, 2019, 17:15

В матче отбора Евро-2020 U19 юношеская сборная Украины победила Швецию и вышла в элит-раунд Евро-2020

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В 3-м туре квалификационного раунда Евро-2020 U19 юношеская сборная Украины встречалась с соперниками из Швеции. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинцев, а также запомнился двумя удалениями, по одному у каждой команды.

Нападающий юношеской сборной Украины Даниил Сикан отметился дублем, сначала форвард отличился на 8-й минуте, а затем на 43-й.

Уже в дополнительное время красную карточку получил украинский хавбек Михаил Мудрик и полузащитник сборной Швеции Амель Мюянич.

Сборная Украины завершила первый квалификационный этап Евро-2020 U19 на первой строчке в своей группе, и пробилась в следующую часть отбора.

В элит-раунд выходят две сильнейшие команды из каждой группы и лучшая среди сборных, которые займут третьи места. Жеребьевка этого этапа состоится 3 декабря. Матчи этой стадии сыграются весной 2020 года.

Отборочный турнир Евро-2020 U19

3-й тур

19 ноября

Швеция U19 - Украина U19 1: 2

Голы: Лане, 52 - сикан, 6, 43

Удаление: Мюянич, 90 + 1 - Мудрик, 90 + 1

Напомним, 15 июня Украина победила Южную Корею 3: 1 и впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.