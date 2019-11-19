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Espreso.tvОбществоС 20 ноября водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла

С 20 ноября водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла

29 октября Верховная Рада во втором чтении приняла проект "Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей". Вступит он в силу в среду, 20 ноября

Закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 19 ноября и указано, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования - 20 ноября.

Законопроект №1150 поддержали все фракции: за него проголосовали 332 народных депутата.

Им вводится:

  • штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн,
  • за повторное правонарушение - 850 грн.

В пояснительной записке авторы законотворческой инициативы акцентируют внимание на том, что в Правилах дорожного движения

  • запрещается перевозить детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста, в машине без использования специальных средств, позволяющих зафиксировать ребенка ремнями безопасности;
  • детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля;
  • организованные группы детей в темное время суток.

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