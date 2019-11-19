С 20 ноября водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла

19 ноября, 2019, 10:54

29 октября Верховная Рада во втором чтении приняла проект "Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей". Вступит он в силу в среду, 20 ноября

Закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 19 ноября и указано, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования - 20 ноября.

Законопроект №1150 поддержали все фракции: за него проголосовали 332 народных депутата.

Им вводится:

штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн,

за повторное правонарушение - 850 грн.

В пояснительной записке авторы законотворческой инициативы акцентируют внимание на том, что в Правилах дорожного движения