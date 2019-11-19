С 1 января такие голосования будут не нужны, - Корниенко о возможном снятии неприкосновенности с Порошенко

19 ноября, 2019, 11:07

Решение о голосовании о снятии неприкосновенности с Петра Порошенко будет вынесено отдельным постановлением фракции "Слуга народа"

Об этом в интервью НВ сказал первый заместитель руководителя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

"По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет с целью процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", - подчеркнул политик.

Относительно голосования за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко, то такое решение будет вынесено отдельным постановлением фракции, как и по другим важным голосованиям. При этом депутаты будут определятся самостоятельно в соответствии с качеством подозрения и по другим политическим мотивам.

"Мы видели голосование по Ярославу Дубневичу, когда группа наших депутатов по каким-то причинам не поддерживала второе и третье голосование (снятие неприкосновенности и арест - ред). Было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры", - ответил Корниенко.

Первый заместитель главы фракции также отметил, что, по информации из прессы, проект подозрения относительно Порошенко находится в Генпрокуратуре и у него нет информации, когда ее получит аппарат Верховной Рады.