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Espreso.tvОбществоС 1 января такие голосования будут не нужны, - Корниенко о возможном снятии неприкосновенности с Порошенко

С 1 января такие голосования будут не нужны, - Корниенко о возможном снятии неприкосновенности с Порошенко

Решение о голосовании о снятии неприкосновенности с Петра Порошенко будет вынесено отдельным постановлением фракции "Слуга народа"

Об этом в интервью НВ сказал первый заместитель руководителя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

"По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет с целью процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", - подчеркнул политик.

Относительно голосования за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко, то такое решение будет вынесено отдельным постановлением фракции, как и по другим важным голосованиям. При этом депутаты будут определятся самостоятельно в соответствии с качеством подозрения и по другим политическим мотивам.

"Мы видели голосование по Ярославу Дубневичу, когда группа наших депутатов по каким-то причинам не поддерживала второе и третье голосование (снятие неприкосновенности и арест - ред). Было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры", - ответил Корниенко.

Первый заместитель главы фракции также отметил, что, по информации из прессы, проект подозрения относительно Порошенко находится в Генпрокуратуре и у него нет информации, когда ее получит аппарат Верховной Рады.

  • Напомним, ГБР направило в ГПУ подозрение относительно Петра Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), а также по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
  • Порошенко назвал подозрение ему попыткой запугивания и противодействием борьбе за евроатлантическое будущее Украины.
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