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Espreso.tvМирРоссийский историк, который расчленил любовницу, пытался убить себя во время следственного эксперимента

Российский историк, который расчленил любовницу, пытался убить себя во время следственного эксперимента


фото: fontanka
Российский историк Олег Соколов, который убил и расчленил свою сожительницу и бывшую студентку Анастасию Ещенко, схватился за нож во время следственного эксперимента

Ою этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на его адвоката.

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По имеющейся информации, в перерыве между следственными действиями в квартире Соколова он неожиданно схватил нож, лежавший на столе, однако силовики успели его обезвредить.

По словам адвоката, его подзащитный пытался таким образом покончить с собой.

Ранее сообщалось, что доцента Санкт-Петербургского государственного университета уличили в убийстве сожительницы.

Его задержали в центре города с рюкзаком с отрубленными женскими руками, а в его квартире нашли расчлененное тело 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

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