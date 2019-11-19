Российский историк, который расчленил любовницу, пытался убить себя во время следственного эксперимента
19 ноября, 2019, 16:00
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Российский историк Олег Соколов, который убил и расчленил свою сожительницу и бывшую студентку Анастасию Ещенко, схватился за нож во время следственного эксперимента
Ою этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на его адвоката.
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По имеющейся информации, в перерыве между следственными действиями в квартире Соколова он неожиданно схватил нож, лежавший на столе, однако силовики успели его обезвредить.
По словам адвоката, его подзащитный пытался таким образом покончить с собой.
Ранее сообщалось, что доцента Санкт-Петербургского государственного университета уличили в убийстве сожительницы.
Его задержали в центре города с рюкзаком с отрубленными женскими руками, а в его квартире нашли расчлененное тело 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
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