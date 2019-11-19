Россияне снова посадили в ШИЗО "охранника Яроша"

19 ноября, 2019, 12:50

Россияне снова посадили "охранника Яроша" в штрафной изолятор колонии общего режима

"Александр находится в ШИЗО, ему назначили очередное "наказание" на 12 суток. Считаем, что это месть за обжалование предварительного незаконного содержания 39 суток в ШИЗО", - сообщила тетя политзаключенного Людмила Шумкова.

По словам родственников, 15 ноября Шумкова смог посетить представитель консульского отдела посольства Украины в РФ. После обращения Шумкова в суд с требованием признания незаконным наказание в ШИЗО 39 суток подряд, за сентябрь-октябрь администрация заведения вынесла ему 16 устных выговоров.