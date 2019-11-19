Россияне снова посадили в ШИЗО "охранника Яроша"
19 ноября, 2019, 12:50
Россияне снова посадили "охранника Яроша" в штрафной изолятор колонии общего режима
Об этом сообщает "Укринформ".
"Александр находится в ШИЗО, ему назначили очередное "наказание" на 12 суток. Считаем, что это месть за обжалование предварительного незаконного содержания 39 суток в ШИЗО", - сообщила тетя политзаключенного Людмила Шумкова.
По словам родственников, 15 ноября Шумкова смог посетить представитель консульского отдела посольства Украины в РФ. После обращения Шумкова в суд с требованием признания незаконным наказание в ШИЗО 39 суток подряд, за сентябрь-октябрь администрация заведения вынесла ему 16 устных выговоров.
- Ранее сообщалось, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья осужденного украинца Александра Шумкова, содержащегося в России.
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