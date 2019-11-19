Россияне не смогут покупать украинскую землю, - уполномоченный Зеленского

19 ноября, 2019, 11:13

В законе о рынке земли ко второму чтению пропишут запрет россиянам или компаниям, среди владельцев или учредителей которых есть граждане России, покупать землю сельскохозяйственного назначения

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по земельным вопросам Роман Лещенко в интервью "Интерфакс-Украина" .

"У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть, не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а затем какое-то лицо будет учредителем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", - сказал Лещенко

По его словам, в законопроекте об обороте земель, который Рада приняла в первом чтении, ко второму чтении внесут норму о том, что разрешить продажу земли иностранцам (или компаниям, среди учредителей которых есть иностранцы) можно будет только по итогам всеукраинского референдума.

"До этого момента - никаких иностранцев. Русские вообще не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появятся русские, мы будем осуществлять спецконфискацию в пользу государства", - сообщил Лещенко.

Также в законопроекте о рынке земли должны пересмотреть лимиты по максимальной площади земли, которой может владеть один человек и связанные с ней компании.