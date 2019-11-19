Россияне не смогут покупать украинскую землю, - уполномоченный Зеленского
Об этом сообщил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по земельным вопросам Роман Лещенко в интервью "Интерфакс-Украина" .
"У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть, не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а затем какое-то лицо будет учредителем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", - сказал Лещенко
По его словам, в законопроекте об обороте земель, который Рада приняла в первом чтении, ко второму чтении внесут норму о том, что разрешить продажу земли иностранцам (или компаниям, среди учредителей которых есть иностранцы) можно будет только по итогам всеукраинского референдума.
"До этого момента - никаких иностранцев. Русские вообще не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появятся русские, мы будем осуществлять спецконфискацию в пользу государства", - сообщил Лещенко.
Также в законопроекте о рынке земли должны пересмотреть лимиты по максимальной площади земли, которой может владеть один человек и связанные с ней компании.
- Напомним, Верховная Рада проголосовала за проект о рынке земли в первом чтении.
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