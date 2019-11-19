Россия продвигала теорию о вмешательстве Украины в выборы США - чиновник Совбеза США

19 ноября, 2019, 18:03

Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, отрицает теорию о том, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года

Во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа он заявил, что ему ничего не известно о "доказательствах, заслуживающих доверия", что Украина вмешалась в выборы 2016 года.

Однако, по словам Виндмана, ему хорошо известно, что Россия продвигает теорию украинского вмешательства.

На вопрос, знает ли он, что президент России Владимир Путин продвигал эту теорию, он ответил: «Мне об этом доподлинно известно».

"Согласно консолидированной позиции разведывательного сообщества, россияне вмешались в выборы в США в 2016 году", - сказал Виндман.

Теория украинского вмешательства, которая упоминается в скандальной телефонном разговоре Трампа с Владимиром Зеленским, говорит о том, что Украина, а не Россия, причастна к взлому электронных писем Демократической партии и сервер Национального комитета может быть расположен в Украине.

Эта теория противоречит выводам американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы.