Разведение сил: в районе Петровского изъяли более 150 взрывоопасных предметов

19 ноября, 2019, 18:32

В штабе Объединенных сил сообщили о ситуации на участках разведения

Об этом сообщает штаб ООС.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) завершен процесс окрашивания металлоконструкции путепровода и вывоз строительного мусора.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня было обследовано 0,01 гектара потенциально опасных территорий - взрывоопасных предметов не обнаружено. Кроме того, полностью разобран 1 блиндаж.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ДСНС Украины обследовано 2,6 гектара территории и изъято 31 ВНП. Общие показатели с начала работ составляют 17,57 га и 153 ВНП соответственно.