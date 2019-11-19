Разведение сил: в районе Петровского изъяли более 150 взрывоопасных предметов
Об этом сообщает штаб ООС.
На участке разведения №1 (Станица Луганская) завершен процесс окрашивания металлоконструкции путепровода и вывоз строительного мусора.
Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня было обследовано 0,01 гектара потенциально опасных территорий - взрывоопасных предметов не обнаружено. Кроме того, полностью разобран 1 блиндаж.
На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ДСНС Украины обследовано 2,6 гектара территории и изъято 31 ВНП. Общие показатели с начала работ составляют 17,57 га и 153 ВНП соответственно.
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