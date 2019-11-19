"Забобоны": Зеленский пришел небритым на встречу с премьером Чехии, потому что ждет возвращения украинских судов
19 ноября, 2019, 14:51
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свою небритость на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем тем, что ждет, пока корабли, которые РФ вернула Украине, зайдут в порт
Об этом передает Еспресо.TV
"Мы ежедневно с чем-то боремся ... Я вам честно скажу, я хочу извиниться, что я не побрился. Это не просто так. Есть такое украинское слово "забобоны". Очень классное слово, я его очень люблю. Сейчас я жду корабли . Корабли вернутся, тогда побреюсь ", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что каждый день делаются какие-то шаги, которые приближают Украину к возвращению всего того, что ей принадлежит.
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