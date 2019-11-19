"Играл х**ом на баяне - туда же и вернется": Ляшко о будущем Зеленского

19 ноября, 2019, 13:35

Олег Ляшко прокомментировал политическое будущее Владимира Зеленского. В это время он ожидал начало суда по поводу драки с Герусом

Об этом сообщает 112.ua.

"Играл х ** ом на баяне - туда же и вернется", - сказал Ляшко о будущем Зеленского.

Отметим, что сегодня в 14:00 начинается суд по поводу драки Ляшко и Геруса. Прокуратура просит суд арестовать лидера "Радикальной партии".