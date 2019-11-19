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Espreso.tvОбщество"Играл х**ом на баяне - туда же и вернется": Ляшко о будущем Зеленского

"Играл х**ом на баяне - туда же и вернется": Ляшко о будущем Зеленского


фото: ua.news
Олег Ляшко прокомментировал политическое будущее Владимира Зеленского. В это время он ожидал начало суда по поводу драки с Герусом

Об этом сообщает 112.ua.

"Играл х ** ом на баяне - туда же и вернется", - сказал Ляшко о будущем Зеленского.

Отметим, что сегодня в 14:00 начинается суд по поводу драки Ляшко и Геруса. Прокуратура просит суд арестовать лидера "Радикальной партии".

  • Напомним, что Олег Ляшко получил сообщение о подозрении в нанесении легких телесных повреждений Герусу.
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