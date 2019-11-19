"Слуги" зарегистрировали законопроект о возможности менять отчество
Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады.
Инициаторы документа - 13 народных депутатов от "Слуги народа".
Законопроект предусматривает, что лица, достигшие возраста 14 лет, вправе изменить свою фамилию, имя и отчество с согласия родителей.
В случае, если над физическим лицом, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества осуществляется с согласия опекуна.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины".
Решение Европейского суда по правам человека являются обязательными к исполнению. Невыполнение решений ЕСПЧ может привести к международно-политической ответственности.
Согласно действующему законодательству, граждане Украины могут изменить только фамилию и имя.
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