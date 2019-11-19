"Слуги" зарегистрировали законопроект о возможности менять отчество

19 ноября, 2019, 15:46

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества"

Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады.

Инициаторы документа - 13 народных депутатов от "Слуги народа".

Законопроект предусматривает, что лица, достигшие возраста 14 лет, вправе изменить свою фамилию, имя и отчество с согласия родителей.

В случае, если над физическим лицом, достигшим 14 лет, установлена ​​опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества осуществляется с согласия опекуна.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины".

Решение Европейского суда по правам человека являются обязательными к исполнению. Невыполнение решений ЕСПЧ может привести к международно-политической ответственности.

Согласно действующему законодательству, граждане Украины могут изменить только фамилию и имя.