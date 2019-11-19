"Борисполь" возглавил рейтинг аэропортов Европы по уровню пассажиропотока
19 ноября, 2019, 12:22
Украинский аэропорт "Борисполь" занял первое место в рейтинге Международного совета аэропортов по уровню пассажиропотока среди аэропортов Европы
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
"Борисполь" возглавил рейтинг по итогам третьего квартала.
Кроме того, отчет пополнился еще одним украинским аэродромом: Харьковский аэропорт попал в список аэропортов с годовым пассажиропотоком до 5 млн.
Отметим, в августе "Борисполь" занял первое место в рейтинге ACI Europe среди крупных аэропортов Европы по скорости роста.
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