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Espreso.tvОбщество"Борисполь" возглавил рейтинг аэропортов Европы по уровню пассажиропотока

"Борисполь" возглавил рейтинг аэропортов Европы по уровню пассажиропотока

Украинский аэропорт "Борисполь" занял первое место в рейтинге Международного совета аэропортов по уровню пассажиропотока среди аэропортов Европы

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Борисполь" возглавил рейтинг по итогам третьего квартала.

Кроме того, отчет пополнился еще одним украинским аэродромом: Харьковский аэропорт попал в список аэропортов с годовым пассажиропотоком до 5 млн.

Отметим, в августе "Борисполь" занял первое место в рейтинге ACI Europe среди крупных аэропортов Европы по скорости роста.




 

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