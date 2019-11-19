"Без прикрас и попсы": Минкульт и ТНМК презентовали клип об истории Украины за 5 минут
19 ноября, 2019, 15:47
Министерство культуры, молодежи и сооружения Украины опубликовало анимационный клип "История Украины - полная и бескомпромиссная, без украшения и попсы"
Видео на YouTube обнародовало Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.
В видео продолжительностью 5 минут и 43 секунды показаны ключевые условия истории историй Украины, начиная от трипольцев и до современности.
Слова к песне написал поэт Артем Полежака, зачитал их Фагот из "ТНМК", анимацию сделал художник Саша Даниленко.
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