При Зеленском внешняя политика свелась к двум абзацам Минских соглашений, - Сыроид

19 ноября, 2019, 23:06

Экс-заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид считает, что внешняя политика Украины в последнее время сводится к Минским договоренностям

Об этом она заявила в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV

Она считает, что главный инструмент воздействия внешней политики - коммерция.

"К сожалению, Украина никогда не имела внешней политики, сначала у нас ее не было, поэтому мы были под российским патронатом и в российском фарватере. Мы не строили отношений нормальных, политики нормальной. Что такое нормальная внешняя политика? Это не только красивые слова, и какие-то совместные мероприятия культурные. это большая культурная дипломатия, главное - это коммерция, то есть то, что делает внешнюю политику инструментом влияния. это коммерция прежде всего, общие коммерческие интересы. К сожалению, у нас всегда был главный фокус был сосредоточен на России и Россия продолжает контролировать большую часть экономики Украины", - заявила Сыроид.

Политик заявила, что внешняя политика свелась к двум абзацам Минских договоренностей.



"Во времена президента Порошенко, основой внешней политики у нас были Минские договоренности, во времена президента Зеленского у нас внешняя политика свелась к двум абзацам Минских договоренностей", - сказала она.

Сыроид добавила, что надо развивать отношения со всеми странами.

"А внешнюю политику надо строить на взаимовыгодных интересах. Например, нашим самым крупными партнерами должны стать США, потому что они хотят сдержать Россию. У нас здесь общий интерес. Есть большое осознание угрозы в Польше. Сколько усилий мы потратили на то, чтобы построить выгодные коммерческие отношения с Польшей? Почти ноль. Мы до сих пор не можем построить коннектор, чтобы закупать у них сжиженный газ. А Румыния? Это еще один союзник, сосед, который осознает угрозу. Турция ждет, пока Украина станет полноценным международным игроком, потому что они в Черном море остались одни против России. Что Украина там делает? А мы роемся в двух абзацах Минских договоренностей", - подытожила Сыроид.