Протесты в Гонконге: в кампусе университета остаются около 100 активистов

19 ноября, 2019, 13:34

Во вторник, 19 ноября, на третий день противостояния демонстрантов с полицией в районе Политехнического университета в Гонконге в его кампусе остаются около 100 активистов

Об этом сообщает агентство Associated Press.

При этом, по словам главы администрации Гонконга Керри Лам, здание университета в настоящее время покинули 600 протестующих, 400 из которых задержаны.

Территория вокруг кампуса пока полностью окружена силовиками.

Как отмечается, столкновения в районе университета стали наиболее жестким за все пять месяцев протестов в Гонконге.

Демонстранты заняли его территорию, чтобы создать штаб, из которого они могли бы координировать перекрытия основных автодорог.

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