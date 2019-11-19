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Espreso.tvОбществоПротесты в Гонконге: в кампусе университета остаются около 100 активистов

Протесты в Гонконге: в кампусе университета остаются около 100 активистов


фото: reuters
Во вторник, 19 ноября, на третий день противостояния демонстрантов с полицией в районе Политехнического университета в Гонконге в его кампусе остаются около 100 активистов

Об этом сообщает агентство Associated Press.

При этом, по словам главы администрации Гонконга Керри Лам, здание университета в настоящее время покинули 600 протестующих, 400 из которых задержаны.

Территория вокруг кампуса пока полностью окружена силовиками.

Как отмечается, столкновения в районе университета стали наиболее жестким за все пять месяцев протестов в Гонконге.

Демонстранты заняли его территорию, чтобы создать штаб, из которого они могли бы координировать перекрытия основных автодорог.

Читайте также: Гонконг: парализована работа общественного транспорта, студенты стреляют по полиции из луков

  • Напомним, протестующие в Гонконге выступают против выдачи подозреваемых власти КНР, где некоторым из них может грозить смертная казнь.
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