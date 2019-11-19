Протесты в Гонконге: в кампусе университета остаются около 100 активистов
19 ноября, 2019, 13:34
Во вторник, 19 ноября, на третий день противостояния демонстрантов с полицией в районе Политехнического университета в Гонконге в его кампусе остаются около 100 активистов
Об этом сообщает агентство Associated Press.
При этом, по словам главы администрации Гонконга Керри Лам, здание университета в настоящее время покинули 600 протестующих, 400 из которых задержаны.
Территория вокруг кампуса пока полностью окружена силовиками.
Как отмечается, столкновения в районе университета стали наиболее жестким за все пять месяцев протестов в Гонконге.
Демонстранты заняли его территорию, чтобы создать штаб, из которого они могли бы координировать перекрытия основных автодорог.
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- Напомним, протестующие в Гонконге выступают против выдачи подозреваемых власти КНР, где некоторым из них может грозить смертная казнь.
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