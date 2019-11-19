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Espreso.tvОбществоПравительство сменило руководителей на 43 государственных предприятиях

Правительство сменило руководителей на 43 государственных предприятиях

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сменило руководство на 43 государственных предприятиях

Об этом сообщил министр Тимофей Милованов.

В частности, руководство сменили в госкомпаниях Укрспирт, Коневодство Украины, Аграрный фонд, Электронмаш, Эко, Львовское, Национальный офис интеллектуальной собственности, Офис продвижения экспорта и другие.

По словам Милованова, на этих предприятиях уволили руководителей и назначили исполняющих обязанности. Также там объявили конкурсы на новых руководителей.

 

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