Правительство сменило руководителей на 43 государственных предприятиях
19 ноября, 2019, 18:03
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сменило руководство на 43 государственных предприятиях
Об этом сообщил министр Тимофей Милованов.
В частности, руководство сменили в госкомпаниях Укрспирт, Коневодство Украины, Аграрный фонд, Электронмаш, Эко, Львовское, Национальный офис интеллектуальной собственности, Офис продвижения экспорта и другие.
По словам Милованова, на этих предприятиях уволили руководителей и назначили исполняющих обязанности. Также там объявили конкурсы на новых руководителей.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-