Правительство сменило руководителей на 43 государственных предприятиях

19 ноября, 2019, 18:03

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сменило руководство на 43 государственных предприятиях

Об этом сообщил министр Тимофей Милованов.

В частности, руководство сменили в госкомпаниях Укрспирт, Коневодство Украины, Аграрный фонд, Электронмаш, Эко, Львовское, Национальный офис интеллектуальной собственности, Офис продвижения экспорта и другие.

По словам Милованова, на этих предприятиях уволили руководителей и назначили исполняющих обязанности. Также там объявили конкурсы на новых руководителей.