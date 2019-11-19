Поверенный США в Украине Тейлор высказался за независимость НБУ
19 ноября, 2019, 21:12
Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор высказался в поддержку независимости НБУ, назвав это фактором повышения доверия инвесторов к Украине
Об этом Тейлор заявил во время встречи с главой НБУ Яковом Смолием.
"Народ Украины заслуживает светлое экономическое будущее и хорошие перспективы работы для украинцев. Полностью независимый Национальный банк, ориентированный на продолжение очистки банковского сектора, будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине", - сказал Тейлор.
Представитель США в Украине также поздравил НБУ с получением награды "Выбор бизнес-сообщества 2019" от Американской торговой палаты в День благодарения.
"Я твердо верю, что НБУ сыграл решающую роль в продвижении реформ, которые являются ключевыми для экономической стабильности и роста Украины", - подчеркнул Тейлор.
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