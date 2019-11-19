После авиакатастроф: Boeing 737 перестал быть самым популярным самолетом в мире
Об этом сообщает Business Insider
К концу октября Boeing зарегистрировал 15 136 заказов на модель 737, в то время как европейский авиапроизводитель Airbus получил 15 193 заказов самолета A320.
Также в ноябре авиакомпания Air Arabia подтвердила заказ на 120 самолетов A320 Neo, тогда как Boeing сообщил о заказе только 10 лайнеров Boeing 737 MAX авиакомпанией SunExpress.
Отмечается, что сокращение заказов на Boeing произошло после отказа американской компании продавать модель 737 MAX из-за двух катастроф.
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В середине марта 2019 года из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
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В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
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Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года. Ожидается, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.
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