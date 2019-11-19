После авиакатастроф: Boeing 737 перестал быть самым популярным самолетом в мире

19 ноября, 2019, 11:55

Впервые за 55 лет Boeing 737 не является самым популярным самолетом в мире, уступив первенство Airbus A320

Об этом сообщает Business Insider

К концу октября Boeing зарегистрировал 15 136 заказов на модель 737, в то время как европейский авиапроизводитель Airbus получил 15 193 заказов самолета A320.

Также в ноябре авиакомпания Air Arabia подтвердила заказ на 120 самолетов A320 Neo, тогда как Boeing сообщил о заказе только 10 лайнеров Boeing 737 MAX авиакомпанией SunExpress.

Отмечается, что сокращение заказов на Boeing произошло после отказа американской компании продавать модель 737 MAX из-за двух катастроф.

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