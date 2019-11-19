Портнов жил у Коломойского на дебаркадере, - Черновол

19 ноября, 2019, 14:01

Татьяна Черновол разведала место, где скрывался Портнов

Об этом сообщила Татьяна Черновол на своей странице в Facebook.

"Недавно разведала одно логово, где летом скрывался Портнов. Это платформа - плавучий дом в Конча-Заспе. А сейчас выяснила, что принадлежит он Коломойскому! Кстати, это единственный олигарх, который умудряется держать свои имения в полной тайне и под серьезной охраной. Именно поэтому Портнов и просится у него пожить ", - написала Татьяна.

По ее словам, Портнов еще испуганный Майданом.