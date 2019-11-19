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Espreso.tvОбществоПортнов жил у Коломойского на дебаркадере, - Черновол

Портнов жил у Коломойского на дебаркадере, - Черновол

Татьяна Черновол разведала место, где скрывался Портнов

Об этом сообщила Татьяна Черновол на своей странице в Facebook.

"Недавно разведала одно логово, где летом скрывался Портнов. Это платформа - плавучий дом в Конча-Заспе. А сейчас выяснила, что принадлежит он Коломойскому! Кстати, это единственный олигарх, который умудряется держать свои имения в полной тайне и под серьезной охраной. Именно поэтому Портнов и просится у него пожить ", - написала Татьяна.

По ее словам, Портнов еще испуганный Майданом.

  • Напомним, что ранее сообщалось, что Портнов ходил в Офис Зеленского жаловаться на журналистов "Схем".
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