Портнов жил у Коломойского на дебаркадере, - Черновол
19 ноября, 2019, 14:01
Татьяна Черновол разведала место, где скрывался Портнов
Об этом сообщила Татьяна Черновол на своей странице в Facebook.
"Недавно разведала одно логово, где летом скрывался Портнов. Это платформа - плавучий дом в Конча-Заспе. А сейчас выяснила, что принадлежит он Коломойскому! Кстати, это единственный олигарх, который умудряется держать свои имения в полной тайне и под серьезной охраной. Именно поэтому Портнов и просится у него пожить ", - написала Татьяна.
По ее словам, Портнов еще испуганный Майданом.
- Напомним, что ранее сообщалось, что Портнов ходил в Офис Зеленского жаловаться на журналистов "Схем".
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