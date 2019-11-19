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Espreso.tvОбществоПорошенко не пришел на допрос в военную прокуратуру, потому что не получил повестку, - адвокат

Порошенко не пришел на допрос в военную прокуратуру, потому что не получил повестку, - адвокат


фото: eurosolidarity.org
Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в военную прокуратуру, поскольку не получил соответствующего вызова

Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

Адвокат отметил, что информация о допросе стало известной из соцсетей, а в соответствии с законодательством, лицо, вызываемое на допрос, должно быть проинформировано повесткой.

"Я бы не рекомендовал своему клиенту в таком случае идти на допрос", - сказал Головань.

Напомним, 19 ноября Петр Порошенко не пришел в военную прокуратуру на допрос по делу об Иловайском котле. Следственные действия с ним планировали провести в 10:00, однако ни он, ни его адвокаты не появились в прокуратуру.

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