Порошенко не пришел на допрос в военную прокуратуру, потому что не получил повестку, - адвокат
19 ноября, 2019, 16:36
Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в военную прокуратуру, поскольку не получил соответствующего вызова
Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.
Адвокат отметил, что информация о допросе стало известной из соцсетей, а в соответствии с законодательством, лицо, вызываемое на допрос, должно быть проинформировано повесткой.
"Я бы не рекомендовал своему клиенту в таком случае идти на допрос", - сказал Головань.
Напомним, 19 ноября Петр Порошенко не пришел в военную прокуратуру на допрос по делу об Иловайском котле. Следственные действия с ним планировали провести в 10:00, однако ни он, ни его адвокаты не появились в прокуратуру.
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