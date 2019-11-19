Полиция взялась за хмельницкого чиновника, который привязал собаку к авто и протянул 1,5 км

19 ноября, 2019, 11:34

В Хмельницкой области полиция расследует обстоятельства жестокого обращения с собакой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 УК "Жестокое обращение с животными" по факту издевательства над собакой - мужчина привязал животное к буксировочному крюку и волочил за автомобилем.

Пострадавшую собаку доставили в ветеринарное учреждения, где ей оказали медицинскую помощь. Медики передали животное волонтерам.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Издание Zaxid.net пишет, что речь идет о директоре государственного областного архива Владимире Байдиче. Инцидент произошел в с. Кузьмин Красиловского района Хмельницкой области.

Чиновник объяснил свой поступок тем, что пес укусил его мать, а потому он решил расправиться с животным.