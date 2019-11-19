Полиция взялась за хмельницкого чиновника, который привязал собаку к авто и протянул 1,5 км
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 УК "Жестокое обращение с животными" по факту издевательства над собакой - мужчина привязал животное к буксировочному крюку и волочил за автомобилем.
Пострадавшую собаку доставили в ветеринарное учреждения, где ей оказали медицинскую помощь. Медики передали животное волонтерам.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Издание Zaxid.net пишет, что речь идет о директоре государственного областного архива Владимире Байдиче. Инцидент произошел в с. Кузьмин Красиловского района Хмельницкой области.
Чиновник объяснил свой поступок тем, что пес укусил его мать, а потому он решил расправиться с животным.
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