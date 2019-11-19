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Espreso.tvОбществоПодполковник армии США заявил, что команда Зеленского хотела пригласить его на должность министра обороны

Подполковник армии США заявил, что команда Зеленского хотела пригласить его на должность министра обороны

Команда президента Владимира Зеленского предлагала американскому подполковнику Александру Виндману стать министром обороны

Об этом он объявил на слушаниях об импичменте президента Трампа, сообщает ВВС Украина.

"Я американец, я приехал в эту страну маленьким и я мгновенно отверг эти предложения", - сказал Виндман конгрессменам.

Подполковник отметил, что для него это предложение было честью, однако он не воспринял его всерьез.

Предложение якобы поступило со стороны секретаря СНБО Данилюка.

Подполковник Виндман является одним из ключевых свидетелей в расследовании по импичменту президента США.

В октябре господин Виндман заявил о попытках Белого дома давить на украинскую власть.

  • Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, отрицает теорию о том, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года.
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