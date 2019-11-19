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Espreso.tvОбществоПодозрение Порошенко: организатором дела является руководитель ГБР Труба - адвокат

Подозрение Порошенко: организатором дела является руководитель ГБР Труба - адвокат


фото: pravda.ua
В ГБР нет процессуальной самостоятельности следователей, считает Головань

Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Поскольку уже было заявлено такое громкое слово подозрение, то мы задали вопрос, несколько часов назад подали обращение о привлечении к уголовной ответственности виновных. Речь идет о наказании за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных граждан. Мы считаем, что организатором этого был руководитель ГБР Роман Труба . Он не в праве влиять на действия следователей. В то же время мы видим, что следователи нигде публично не выступают, а комментарии дают пресс-служба и Труба ", - сказал Головань.

По его словам, это свидетельствует о том, что в ГБР нет процессуальной самостоятельности следователей. Труба не является процессуальным руководителем в деле, он не должен знать детали дел, которые еще не завершены.

"Мы будем требовать привлечения к ответственности лиц, причастных к разглашению данных досудебного расследования", - добавил адвокат.

  • Напомним, ГБР направило в ГПУ подозрение относительно Петра Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), а также по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
  • Порошенко назвал подозрение ему попыткой запугивания и противодействием борьбе за евроатлантическое будущее Украины.
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