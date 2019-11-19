Подозрение Порошенко: организатором дела является руководитель ГБР Труба - адвокат
Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Поскольку уже было заявлено такое громкое слово подозрение, то мы задали вопрос, несколько часов назад подали обращение о привлечении к уголовной ответственности виновных. Речь идет о наказании за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных граждан. Мы считаем, что организатором этого был руководитель ГБР Роман Труба . Он не в праве влиять на действия следователей. В то же время мы видим, что следователи нигде публично не выступают, а комментарии дают пресс-служба и Труба ", - сказал Головань.
По его словам, это свидетельствует о том, что в ГБР нет процессуальной самостоятельности следователей. Труба не является процессуальным руководителем в деле, он не должен знать детали дел, которые еще не завершены.
"Мы будем требовать привлечения к ответственности лиц, причастных к разглашению данных досудебного расследования", - добавил адвокат.
- Напомним, ГБР направило в ГПУ подозрение относительно Петра Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), а также по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
- Порошенко назвал подозрение ему попыткой запугивания и противодействием борьбе за евроатлантическое будущее Украины.
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