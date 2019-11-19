Пенсии умершим не будут выплачивать: в Украине объединили реестры Минюста и Пенсионного фонда

19 ноября, 2019, 14:38

В Украине заработало автоматическое взаимодействие между реестрами Министерства юстиции Украины и Пенсионного Фонда Украины. Это уже второе электронное взаимодействие в рамках национальной системы "Трембита"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Автоматизирована проверка данных об умерших лиц. Взаимодействие позволяет оперативно информировать Пенсионный фонд Украины со стороны Министерство юстиции Украины о факте смерти гражданина. Это, в свою очередь, позволяет своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии ", - отметили в Минцифри.

"До недавнего времени процесс передачи данных происходил вручную. Это было долго (данные в Пенсионный Фонд передавались в течение десяти рабочих дней) и с риском субъективных технических ошибок. Более того, бывали случаи неправомерных выплат за использование гражданами фальсифицированных свидетельств о смерти. Итак, новое взаимодействие позволяет гражданам оперативно получать выплаты на погребение, а государству - контролировать выплату средств и избегать неправомерных выплат ", - отметили в ведомстве.

Технически взаимодействие происходит между Государственным реестром актов гражданского состояния (ДРАЦС) и Реестром застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (ИКИС ПФУ).

По состоянию на вторую половину ноября 2019 года договора на подключение к "Трембите" подписали уже 37 государственных органов.