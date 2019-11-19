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Espreso.tvОбществоPanama Papers 2: хакеры получили доступ к рекордному объему данных оффшорного Cayman National Bank

Panama Papers 2: хакеры получили доступ к рекордному объему данных оффшорного Cayman National Bank

Хакеры взломали оффшорный Cayman National Bank и получили доступ к данным и счетам 3800 компаний. Объем утечки можно сравнить с "панамским архивом"

Хакеры взломали оффшорный Cayman National Bank на острове Мэн, говорится на сайте банка.

В банке не называют масштаб утечки, но по данным сайта UnicornRiot, объем похищенных данных можно сравнить с "панамским архивом". Речь идет о доступе к данным и счетам около 3800 компаний, фондов и физлиц.

Из украденных данных около 780 клиентских счетов зарегистрированы на острове Мэн, 272 на Кипре, 153 в Великобритании, 107 на Каймановых островах, 51 на Британских Виргинских островах, 12 на Сейшельских островах, 11 в США, по семь в Белизе и Ирландии, и небольшое количество из других оффшорных юрисдикций.

О взломе 17 ноября сообщил сайт Motherboard, ответственность за взлом взял хакер Финеас Фишер. Он назвал взлом банка политически мотивированным и призвал всех бороться с "неравенством и капитализмом".

Напомним, в апреле 2016 произошла утечка данных из Панамского архива. Среди фигурантов оффшорного скандала тогда оказались 12 действующих и бывших мировых лидеров, более 120 бизнесменов и 29 самых богатых людей из списка Forbes.

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