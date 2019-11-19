Оставил в дураках полкоманды: Месси ошарашил невероятным дриблингом в игре за Аргентину

19 ноября, 2019, 10:07

Лионель Месси продемонстрировал фантастический дриблинг в товарищеском матче сборной Аргентины против Уругвая

Об этом сообщает Bostero в twitter.

На 22-й минуте игры Месси принял мяч в центре поля, развернулся к воротам и убрал двух соперников. Третий оппонент попытался сбить аргентинца, но не отобрал мяч, после чего форвард в окружении трех игроков сыграл в стенку с партнером и отпасовал налево, когда за ним гонялись уже пятеро уругвайцев.

Месси в конце матча спас Аргентину от поражения и сделал счет 2: 2. За аргентинцев также забил Серхио Агуэро, у Уругвая отличились Эдинсон Кавани и Луис Суарес.

Lionel Andrés Messi no es de este planeta pic.twitter.com/K05Q5EbcL8 - Bostero (@ Volve10Riquelme) November 18, 2019