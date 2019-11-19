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Espreso.tvОбществоООН опубликовала на крымскотатарском языке Всеобщую декларацию прав человека

ООН опубликовала на крымскотатарском языке Всеобщую декларацию прав человека


фото: rfe
На сайте Верховного комиссара ООН по правам человека впервые опубликована Всеобщая декларация прав человека на крымскотатарском языке

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сегодня произошло важное историческое событие. Общая декларация прав человека на крымскотатарском языке впервые размещена на официальных ресурсах ООН. Декларация бьет мировой рекорд по количеству переводов и доступна более чем на 520 языках, крымскотатарский перевод стал 521-м", - написал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Он отметил, что в нынешних условиях, Всеобщая декларация прав человека должна быть в доме каждой крымскотатарской семьи

Общая декларации прав человека - первое глобальное определение прав, которыми обладают все люди.

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