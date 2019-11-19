ООН опубликовала на крымскотатарском языке Всеобщую декларацию прав человека

19 ноября, 2019, 17:55

На сайте Верховного комиссара ООН по правам человека впервые опубликована Всеобщая декларация прав человека на крымскотатарском языке

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сегодня произошло важное историческое событие. Общая декларация прав человека на крымскотатарском языке впервые размещена на официальных ресурсах ООН. Декларация бьет мировой рекорд по количеству переводов и доступна более чем на 520 языках, крымскотатарский перевод стал 521-м", - написал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Он отметил, что в нынешних условиях, Всеобщая декларация прав человека должна быть в доме каждой крымскотатарской семьи

Общая декларации прав человека - первое глобальное определение прав, которыми обладают все люди.