Обмен "всех на всех" и местные выборы в ОРДЛО: Зеленский очертил свои тезисы для "нормандского формата"

19 ноября, 2019, 14:11

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает theБабель.

"Первое - надо договариваться о возвращении наших территорий, о возвращении и деоккупации Донбасса с более или менее четкими сроками. Я буду этот вопрос поднимать. Второе - когда мы говорим об обмене всех на всех, возвращении наших пленных, мы здесь хотим более четкой конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой. Я хочу знать когда. Есть серьезные вопросы, связанные с политикой ситуациеи безопасности, гуманитарные вопросы, мы должны говорить о проведении местных выборов на Донбассе, когда там не будет вооруженных формирований ", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый день делаются "какие-то шаги", которые приближают Украину к возвращению "своего": вспомнил 2 катера и 1 буксир, которые Россия 18 ноября отдала Украине.