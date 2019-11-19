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Espreso.tvОбществоОбмен "всех на всех" и местные выборы в ОРДЛО: Зеленский очертил свои тезисы для "нормандского формата"

Обмен "всех на всех" и местные выборы в ОРДЛО: Зеленский очертил свои тезисы для "нормандского формата"


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что на "нормандском саммите" 9 декабря будут обсуждать сроки прекращения войны на Донбассе, деоккупации Донетчины и Луганщины, а также обмен пленными

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает theБабель.

"Первое - надо договариваться о возвращении наших территорий, о возвращении и деоккупации Донбасса с более или менее четкими сроками. Я буду этот вопрос поднимать. Второе - когда мы говорим об обмене всех на всех, возвращении наших пленных, мы здесь хотим более четкой конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой. Я хочу знать когда. Есть серьезные вопросы, связанные с политикой ситуациеи безопасности, гуманитарные вопросы, мы должны говорить о проведении местных выборов на Донбассе, когда там не будет вооруженных формирований ", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый день делаются "какие-то шаги", которые приближают Украину к возвращению "своего": вспомнил 2 катера и 1 буксир, которые Россия 18 ноября отдала Украине.

  • Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря.
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