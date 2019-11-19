Новосад: в Украине больше учителей, чем нужно

19 ноября, 2019, 08:51

Министр образования Анна Новосад заявила, что в Украине больше учителей, чем нужно на такое количество учеников, которое есть сегодня

Особенно это касается учеников сельских школ, которые будут переводиться в опорные учреждения, сообщает DT.ua .

В связи с этим учителям придется переквалифицироваться.

"У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем требуется для того контингента учащихся, который есть сейчас. Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться ", - сказала министр, которая ранее анонсировала закрытие школ.