Новосад предлагает перевести учителей на контракт
Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ .
"В идеале со временем вообще должны перейти на контрактную основу работы учителей, где очень четко описываются обязанности всех сторон и права всех сторон. Учитель по желанию может заключать контракт со школой. Но что касается качественного преподавания, то очень сложно прописать к деталям в контракте, что ты должен выкладывать на уроке. Как по мне, вопрос того, насколько качественно и интересно излагает учитель - это также фактор постоянного профессионального роста и повышения квалификации учителя. Мы действительно должны построить такую систему, которая бы им давала возможности это делать ", - сказала Новосад.
По ее словам, много нареканий на учителей появляются, в частности, потому что у них нет доступа к современным профессиональным методикам преподавания, к современному содержания, которое меняется.
Также Новосад отметила, что нужно чтобы у учителей была возможность через неправительственные организации и частные инициативы, которые занимаются продвижением образования, повышать свой профессиональный уровень и получать новые и современные навыки.
- Напомним, что Новосад заявила, что в Украине больше учителей, чем нужно.
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