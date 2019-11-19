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Espreso.tvОбществоНовосад предлагает перевести учителей на контракт

Новосад предлагает перевести учителей на контракт


фото: pravda.ua
Министр образования Анна Новосад заявила, что со временем учителей могут перевести на контрактную основу работы

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ .

"В идеале со временем вообще должны перейти на контрактную основу работы учителей, где очень четко описываются обязанности всех сторон и права всех сторон. Учитель по желанию может заключать контракт со школой. Но что касается качественного преподавания, то очень сложно прописать к деталям в контракте, что ты должен выкладывать на уроке. Как по мне, вопрос того, насколько качественно и интересно излагает учитель - это также фактор постоянного профессионального роста и повышения квалификации учителя. Мы действительно должны построить такую систему, которая бы им давала возможности это делать ", - сказала Новосад.

По ее словам, много нареканий на учителей появляются, в частности, потому что у них нет доступа к современным профессиональным методикам преподавания, к современному содержания, которое меняется.

Также Новосад отметила, что нужно чтобы у учителей была возможность через неправительственные организации и частные инициативы, которые занимаются продвижением образования, повышать свой профессиональный уровень и получать новые и современные навыки.

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