НАТО не допустит повторения "крымского сценария" ни в одной из стран-союзниц, - Столтенберг

19 ноября, 2019, 17:14

НАТО на допустит повторения "крымского сценария" ни в одной из стран-союзниц Альянса

Такое заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Наши действия не направлены против какой-то конкретной страны. Но нет никаких сомнений: если один союзник будет подвергаться атаке, весь Альянс на это ответит. Такое понимание помогает избегать конфликтов и сохранять мир. Мы успешно делали это в течение 70 лет. Агрессивные действия России против Украины стали "спусковым крючком" для укрепления и адаптации НАТО к новым угрозам ", - сказал он.

Столтенберг добавил, что в рамках трансформации блока были созданы силы высокой готовности, а также передовая дислокация боевых подразделений на Востоке Альянса.

"Все это делает абсолютно четкий сигнал: то, что произошло в Крыму, не сможет состояться против кого-либо из наших союзников. Мы не позволим такой ситуации произойти. И это лучший способ, чтобы сохранить мир", - резюмировал генсек.