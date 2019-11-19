Нацполиция купит куртки на 16 млн грн у фигуранта их же расследования, - Слідство.Інфо

19 ноября, 2019, 21:08

Национальная полиция закупит более 6500 зимних штормовых курток на более 16 миллионов гривен у компании "Праймформ", которая сама фигурирует в полицейских расследованиях

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Эта фирма упоминается в расследовании о мошенничестве при закупке носков для нужд армии. Об этом свидетельствует информация из постановлений Соломенского суда Киева. Речь идет о мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

По версии официального следствия, должностные лица Минобороны способствовали тому, чтобы коммерческие структуры, среди которых компания "Праймформ", поставляли одежду по завышенным ценам. Государство потратило почти 13,5 млн грн на закупку 1,4 млн пар носков военным. Тогда как их реальная стоимость, по мнению правоохранителей, была вдвое меньше.

Продукцию фигурантов расследования, в том числе и фирмы "Праймформ", арестовали несколько лет назад. Впрочем, приговоров пока в этом деле нет.

Кроме этого, "Праймформ" фигурирует и в производстве, которое ведет Государственное бюро расследований. Речь идет о злоупотреблениях должностных лиц Минобороны, повлекшее тяжкие последствия для государства. Об этом "Слідство.Інфо" узнало из решений Бориспольского суда Киевской области.

По мнению следствия, служащие оборонного ведомства помогли ряду частных фирм одержать победу на тендере, чтобы поставлять товары по завышенной стоимости. По версии ГБР, поэтому государство переплатило компаниям 4 миллиона гривень. В перечне тех, кто фигурирует в производстве, является "Праймформ". В этом году компания получила от Минобороны заказ на поставку носков на более 11 млн гривень.