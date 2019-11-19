На одного мужчину в возрасте 90+ приходится 4 женщины, - Дубилет

19 ноября, 2019, 14:58

Среди 60-летних украинский процент мужчин составляет около 40%, то старше 90 лет - менее 20%. Иными словами, на одного мужчину в возрасте 90+ приходится 4 женщины

Об этом сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своем Telegram - канале.



"В рамках проекта по электронной переписи населения мы сейчас много работаем с различными данными. Делюсь цифрами с Госстата, на которые я наткнулся на днях, - соотношение мужчин и женщин в зависимости от возрастной группы ", - написал Дубилет.



Отметим, что в правительстве решили провести перепись населения в ноябре-декабре 2020 года.