На одного мужчину в возрасте 90+ приходится 4 женщины, - Дубилет
19 ноября, 2019, 14:58
Об этом сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своем Telegram - канале.
Среди 60-летних украинский процент мужчин составляет около 40%, то старше 90 лет - менее 20%. Иными словами, на одного мужчину в возрасте 90+ приходится 4 женщины
Об этом сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своем Telegram - канале.
"В рамках проекта по электронной переписи населения мы сейчас много работаем с различными данными. Делюсь цифрами с Госстата, на которые я наткнулся на днях, - соотношение мужчин и женщин в зависимости от возрастной группы ", - написал Дубилет.
Отметим, что в правительстве решили провести перепись населения в ноябре-декабре 2020 года.
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