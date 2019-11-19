На Львовщине горела воинская часть, погиб офицер
19 ноября, 2019, 09:15
Во Львовской области на территории военной части утром произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий
Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что военная часть дислоцируется в поселке Старычи Яворивского района. Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был доставлен в Центральную районную больницу Новояворовска. Пожар локализован.
"Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка и Национальной полиции", - говорится в сообщении.
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