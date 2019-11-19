На Львовщине горела воинская часть, погиб офицер

19 ноября, 2019, 09:15

Во Львовской области на территории военной части утром произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что военная часть дислоцируется в поселке Старычи Яворивского района. Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был доставлен в Центральную районную больницу Новояворовска. Пожар локализован.

"Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка и Национальной полиции", - говорится в сообщении.