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Espreso.tvОбществоНа Донбассе боевики 4 раза обстреляли украинские позиции из гранатометов

На Донбассе боевики 4 раза обстреляли украинские позиции из гранатометов

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

3 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Южного - из ручных и станковых противотанковых гранатометов; возле Новотошковского - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов вел огонь по позициям Объединенных сил в районе Гнутового.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Штаб операции Объединенных сил уточнил информацию о состоянии воина, которого ранили 17 ноября близ населенного пункта Сизое Луганской области

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