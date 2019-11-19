Минобороны РФ отреагировало на поджог курдами российского патруля в Сирии
Об этом сообщает российский РБК.
По словам россиян, в результате нападения военные не пострадали, атакованный бронеавтомобиль «Тайфун» продолжил движение.
В военном ведомстве отметили, что нападавшими оказалась группа молодых людей. Российские военные заявляют, что решили объехать их и продолжить движение по установленному маршруту.
Накануне в сети появились кадры, на которых представители местного курдского населения атаковали зажигательными смесями российский бронеавтомобиль на севере Сирии.
Напомним, Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, остановила наступление Турции.
18 ноября Министерство национальной обороны Турции сообщило, что Турция и Россия проводят восьмое патрулирование в сирийском районе Айн-Аль-Араб к востоку от реки Евфрат.
Согласно заявлению, в патрулировании задействовано по 4 единицы бронетехники. Маршрут патруля отслеживают БПЛА, бронемашины проехали по 34-километровому маршруту на 10 километров вглубь сирийской территории.
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