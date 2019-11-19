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Espreso.tvСпортМолниеносная реакция: в Формуле-1 побили рекорд по скорости пит-стопа

Молниеносная реакция: в Формуле-1 побили рекорд по скорости пит-стопа


фото: REUTERS
Команда Формулы-1 Red Bull провела пит-стоп за 1,82 сек и установила новый мировой рекорд

Об этом сообщает DHL Motorsports.

Red Bull уже в третий раз в 2019 году побил рекорд по скорости пит-стопа. Во время Гран-при Бразилии механикам удалось провести техническое обслуживание болида нидерландца Макса Ферстаппена только за 1,82 сек.

Предыдущий рекорд Red Bull установили во время Гран-при Германии-2019. Тогда пит-стоп Ферстаппена был осуществлен за 1,88 секунды, а на Гран-при Великобритании-2019, механикам потребовалось 1,91 сек, чтобы обслужить француза болид Пьера лозунги.

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