Молниеносная реакция: в Формуле-1 побили рекорд по скорости пит-стопа
19 ноября, 2019, 10:52
Команда Формулы-1 Red Bull провела пит-стоп за 1,82 сек и установила новый мировой рекорд
Об этом сообщает DHL Motorsports.
Red Bull уже в третий раз в 2019 году побил рекорд по скорости пит-стопа. Во время Гран-при Бразилии механикам удалось провести техническое обслуживание болида нидерландца Макса Ферстаппена только за 1,82 сек.
Предыдущий рекорд Red Bull установили во время Гран-при Германии-2019. Тогда пит-стоп Ферстаппена был осуществлен за 1,88 секунды, а на Гран-при Великобритании-2019, механикам потребовалось 1,91 сек, чтобы обслужить француза болид Пьера лозунги.
- Напомним, 29 июля механики команды Формулы-1 Red Bull сделали пит-стоп за 1,88 сек и установили новый мировой рекорд.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-