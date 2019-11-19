Луценко рассказал, что отказал Порошенко и Зеленскому в аресте телеканалов

19 ноября, 2019, 20:41

Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью УП.

"Я отказал уже двум президентам, например, в аресте телеканалов", - сказал он.

Экс-глава ГПУ отказался уточнить, о каких каналах идет речь.

"Я думаю, что все хорошо, поэтому какой смысл делать рекламу каналам? С моей точки зрения, любые наезды, тем больше аресты, смены собственников, передача управления крупных телеканалов, иначе как по государственной измене невозможны", - рассказал он.

На вопрос журналиста, хотел ли Порошенко ареста канала "1 + 1", а Владимир Зеленский - "112 Украина", Луценко ответил: "Рома, ты уже на полпути к генпрокурору. Понимаешь почти правильно, осталось только восстановить закон о том, что генпрокурором можно быть без юридического образования".

Кроме того, он сказал, что выборы были мобилизованы искусственной ненавистью к Петру Порошенко со стороны "1 + 1" на базе существующей реальной бедности и усталости от войны.

"И в том, что "1 + 1"занял такую ​​позицию, вина и самого Порошенко. У него были, скажем так, действия, которые дали Коломойскому моральное право так поступать. Сколько бы не поддерживали другие каналы Порошенко, ничто не заменит "1 + 1", который является базовым телеканалом для "оранжевого" избирателя", - пояснил он.