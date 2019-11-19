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Espreso.tvОбществоКитайский стартап придумал устройство для преобразования смартфона в ноутбук

Китайский стартап придумал устройство для преобразования смартфона в ноутбук


фото: the-gadgeteer
Китайская компания Anyware развернула на Kickstarter проект по сбору средств на производство приставки PhoneBook, которая превращает любой смартфон в ноутбук

Об этом сообщается на краудфандинговой площадке Kickstarter.

Разработчики PhoneBook убеждают, что это "первое в мире устройство, обеспечивающее поддержку мобильных игр с полноценной клавиатурой и мышкой на большом экране".

PhoneBook состоит из 15,6-дюймового сенсорного экрана с разрешением Full HD, привычной полноразмерной клавиатуры и тачпад. Чтобы аксессуар превратился в рабочий ноутбук, к нему нужно подключить смартфон - на Android или iOS. Как отмечают разработчики, смартфон выступает центральным процессором.

Утверждается, что PhoneBook оснащен стереодинамиками. Также устройство поддерживает управление в мобильных играх с помощью клавиатуры и мыши. Указанное время автономной работы - до восьми часов. Аксессуар оборудован двумя разменной USB, имеет порт HDMI, USB-C, а также 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

На Kickstarter проект собрал уже более $ 363 тыс., при заявленной целе в $ 37 500. К концу кампании остается еще восемь дней. Сейчас устройство стоит $ 169, а возможное время начала поставок, как указывает стартап - декабрь 2019 года.

 

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