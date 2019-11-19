Кремль хочет навязать Украине закон о самоуправлении в ОРДЛО, но без контроля над границей и вывода боевиков, - Бессмертный

19 ноября, 2019, 09:38

Кремль потребует от Украины не новый закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а старый - редакции сентября 2014 года -, где не предполагался вывод военных частей, боевиков и контроль за рубежом

эОб этом украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV

"Если вчитаться в информационные сообщения, или то, что получилось после разговоров канцлера Меркель с Путиным, президента Макрона с Путиным, те сигналы, которые были следствием встречи президента Зеленского и экс-президента Казахстана Назарбаева, то не все понятно. Особенно тезис, который был объявлен сначала президентом Путиным, а затем Песковым о том, что Киев должен согласовать закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО с представителями "ЛНР", "ДНР", - заявил политик.

По словам Бессмертного, этот закон существует в головах российской делегации, Украины и Европы в двух разных взаимоисключающих редакциях: есть так называемая редакция сентября 2014 и дополненная 2015 года.

"Кремль пытается усадить Украину за стол переговоров с "Л/ДНР" по варианту сентября 2014. Этот проект и закон не имел приложения из 10 пунктов, которое предусматривало выход на контролируемую границу, восстановление информационного пространства, судебной системы, системы безопасности, следствия, вывода боевиков, воинских частей за пределы etc ", - пояснил дипломат.

Бессмертный отметил, что возвращение к редакции закона 2014 означает полностью сдать то, о чем говорилось, когда шла речь о формуле Штайнмайера.

"Сейчас игра в вопросах согласования содержания этого закона. Если бы оно не было ключевым - встречу (" нормандский формат ", - Ред.) перенесли бы после Рождества, потому что заканчивается действие этого закона. Кремль требует не новое и не то, что есть, а то, что было в сентябре 2014 года", - добавил он.