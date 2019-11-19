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Espreso.tvОбществоКличко, Парубий и Наливайченко не пришли в суд по делу "Беркута"

Кличко, Парубий и Наливайченко не пришли в суд по делу "Беркута"


фото: rfe
Мэр Киева Виталий Кличко, экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий и бывший глава Службы безопасности Валентин Наливайченко не появились на судебное заседание по делу "беркутовцев"

Об этом сообщает Радио Свобода.

19 ноября в Святошинском райсуде Киева планировались допросы городского главы Киева Владимира Кличко и депутатов Андрея Парубия и Валентина Наливайченко, но те не явились в суд.

Суд решил перенести допрос и продолжил исследовать видеоматериалы по "делу беркутовцев". Речь шла, в основном, о записях с трансляций украинских и иностранных СМИ, а также видео, снятом активистами во время событий 20 февраля на Майдане.

Председательствующий судья по делу "беркутовцев" Сергей Дячук высказал свое мнение о том, сколько времени нужно, чтобы завершить рассмотрение этого дела.

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