Хочу, чтобы Украина сыграла с Россией в финале Евро-2020, - Яремчук

19 ноября, 2019, 16:24

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признался, что не прочь встретиться с национальной командой России в финале Евро-2020

Об этом футболист заявил в программе "Футбольный формат" на Еспресо.TV.

После заключительного матча отбора Евро-2020 против Сербии (2: 2) нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметил, что попасть в первую корзину при жеребьевке чемпионата Европы важно для национальной команды.

"Конечно, думаю, это очень важно - пробиться с первого места и быть в первой корзине", - сказал футболист.

Также украинский нападающий признался, что хотел бы встретиться с национальной командой России в финале Евро-2020.

"Хотел бы на Евро такую ​​группу, которую пройдем. И встретиться с Россией в финале", - сказал Роман Яремчук.

В отборочном цикле сборная России занимает второе место в группе I. Она гарантировала себе место в финальной части. Сегодня россияне сыграют заключительный матч квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.