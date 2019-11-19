Хочу, чтобы Украина сыграла с Россией в финале Евро-2020, - Яремчук
Об этом футболист заявил в программе "Футбольный формат" на Еспресо.TV.
После заключительного матча отбора Евро-2020 против Сербии (2: 2) нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметил, что попасть в первую корзину при жеребьевке чемпионата Европы важно для национальной команды.
"Конечно, думаю, это очень важно - пробиться с первого места и быть в первой корзине", - сказал футболист.
Также украинский нападающий признался, что хотел бы встретиться с национальной командой России в финале Евро-2020.
"Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем. И встретиться с Россией в финале", - сказал Роман Яремчук.
В отборочном цикле сборная России занимает второе место в группе I. Она гарантировала себе место в финальной части. Сегодня россияне сыграют заключительный матч квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.
- 18 ноября благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 сборная Украины гарантировала быть сеяной при жеребьевке финальной стадии турнира.
- 17 ноября в заключительном матче отбора чемпионата Европы 2020 сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Сербии, встреча завершилась со счетом 2: 2
- 16 ноября сборная Бельгии в Санкт-Петербурге разгромила Россию в отборочном матче чемпионата Европы-2020.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-