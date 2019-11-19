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Espreso.tvСпортХочу, чтобы Украина сыграла с Россией в финале Евро-2020, - Яремчук

Хочу, чтобы Украина сыграла с Россией в финале Евро-2020, - Яремчук


фото: football24.ua
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признался, что не прочь встретиться с национальной командой России в финале Евро-2020

Об этом футболист заявил в программе "Футбольный формат" на Еспресо.TV.

После заключительного матча отбора Евро-2020 против Сербии (2: 2) нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметил, что попасть в первую корзину при жеребьевке чемпионата Европы важно для национальной команды.

"Конечно, думаю, это очень важно - пробиться с первого места и быть в первой корзине", - сказал футболист.

Также украинский нападающий признался, что хотел бы встретиться с национальной командой России в финале Евро-2020.

"Хотел бы на Евро такую ​​группу, которую пройдем. И встретиться с Россией в финале", - сказал Роман Яремчук.

В отборочном цикле сборная России занимает второе место в группе I. Она гарантировала себе место в финальной части. Сегодня россияне сыграют заключительный матч квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.

  • 18 ноября благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 сборная Украины гарантировала быть сеяной при жеребьевке финальной стадии турнира.
  • 17 ноября в заключительном матче отбора чемпионата Европы 2020 сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Сербии, встреча завершилась со счетом 2: 2
  • 16 ноября сборная Бельгии в Санкт-Петербурге разгромила Россию в отборочном матче чемпионата Европы-2020.
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