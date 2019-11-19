Госбанки получили в июле-сентябре рекордную прибыль - Минфин
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что на 1 октября 2019 г. прибыль государственных банков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора. Более половины всей прибыли банков сформировал Приватбанк - 27 млрд грн.
"В 3 квартале продолжилась тенденция активного роста потребительского кредитования, которое за высокого спроса остается одним из самых доходных источников для банков.
Объем кредитов физических лиц в банках государственного сектора в третьем квартале увеличился более чем 3 млрд грн, или 6,5% (по сравнению с началом года - на 8 млрд грн, или 17%), что, в свою очередь, положительно повлияло на качество кредитного портфеля.
Отчетный квартал также характеризовался существенным ростом депозитов корпоративного сектора, объем которых по сравнению с 01.07.2019 вырос более чем 15 млрд грн ", - говорится в сообщении.
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