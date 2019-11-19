Гончарук представил нового руководителя Укравтодора

19 ноября, 2019, 17:44

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал первоочередные задачи для нового главы Укравтодора на следующий год - это борьба с коррупцией и масштабное обновление дорожного покрытия в стране

Об этом сообщила пресс-служба премьера в Telegram-канале, после представления нового главы "Укравтодора" Александра Кубракова.

"На следующий год у нас очень амбициозные планы по строительству дорог, поэтому нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве "Укравтодора". В честности и патриотизме Александра не сомневаюсь. Весной 2020 г. планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины соответствовать европейским стандартам ", - заявил премьер.

Он также назвал приоритетной задачей завершение одного из "долгостроев - запорожского моста, который начали строить еще в 2004 году.

"В следующем году люди должны увидеть, что дороги - это один из приоритетов нашей команды. Первоочередные задачи Александра (Кубракова, - ред.) на новой должности: объявить международный тендер на достройку запорожского моста. Этот мост - наш общий проект, который мы должны завершить в течение 2-3 лет. Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год. Привлекать инвестиции и усиливать работу с МФО ", - отметил Гончарук.

Отдельным направлением работы глава правительства выделил борьбу с коррупцией в "Укравтодоре". По мнению премьера, для этого необходимо полностью обновить руководящей состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство ГАК "Автомобильные дороги Украины" и создать прозрачные процедуры закупок.