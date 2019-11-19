Годовщина Революции Достоинства: в Гонконге протестующие выйдут с флагами Украины. В Киеве зовут под посольство КНР

19 ноября, 2019, 13:14

21 ноября - 6 годовщина Революции Достоинства

Об этом говорится на странице мероприятия "Освободи Гонконг. Революция нашего времени" в facebook.

21 ноября - гонконгцы выйдут с флагами Украины, чтобы выразить солидарность с нашей борьбой за свободу.

21 ноября украинцев приглашают в посольство КНР в поддержку гонконгских протестующих.

"Уже более 5 месяцев Гонконг продолжает вести борьбу за свою свободу от коммунистической диктатуры. За это время миллионы гонконгцев, - школьников, студентов и взрослых, - вышло на протест против действий китайского и местного правительств", - пояснили организаторы.

Отмечается, что протесты в Гонконге напрямую связаны с революцией Достоинства в Украине: гонконгцы выносят украинские флаги как символ свободы, рисуют граффити с украинской символикой, а документальный фильм "Зима в огне" о событиях на Майдане стал символом гонконгских протестов, вдохновляя активистов вести собственную борьбу за свободу.

Организаторы сообщают, что китайское посольство начало давить на всех прогонконгских активистов в Украине, поэтому они приглашают 21 ноября на 18:00 под посольство КНР в Украине.