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Espreso.tvОбществоГодовщина Революции Достоинства: в Гонконге протестующие выйдут с флагами Украины. В Киеве зовут под посольство КНР

Годовщина Революции Достоинства: в Гонконге протестующие выйдут с флагами Украины. В Киеве зовут под посольство КНР


фото: reuters
21 ноября - 6 годовщина Революции Достоинства

Об этом говорится на странице мероприятия "Освободи Гонконг. Революция нашего времени" в facebook.

21 ноября - гонконгцы выйдут с флагами Украины, чтобы выразить солидарность с нашей борьбой за свободу.

21 ноября украинцев приглашают в посольство КНР в поддержку гонконгских протестующих.

"Уже более 5 месяцев Гонконг продолжает вести борьбу за свою свободу от коммунистической диктатуры. За это время миллионы гонконгцев, - школьников, студентов и взрослых, - вышло на протест против действий китайского и местного правительств", - пояснили организаторы.

Отмечается, что протесты в Гонконге напрямую связаны с революцией Достоинства в Украине: гонконгцы выносят украинские флаги как символ свободы, рисуют граффити с украинской символикой, а документальный фильм "Зима в огне" о событиях на Майдане стал символом гонконгских протестов, вдохновляя активистов вести собственную борьбу за свободу.

Организаторы сообщают, что китайское посольство начало давить на всех прогонконгских активистов в Украине, поэтому они приглашают 21 ноября на 18:00 под посольство КНР в Украине.

  • Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
  • Демонстранты выступают против выдачи вероятных правонарушителей и преступников власти КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.
  • Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.
  • Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".
  • 30 сентября полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.
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