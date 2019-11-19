Глава МИД Германии: пришло время России выполнять свои обязательства

19 ноября, 2019, 18:12

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в вопросе урегулирования на Донбассе пришла очередь России выполнять обязательства

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает РБК-Украина.

По его словам, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается уже очень долго, но именно сейчас после разведения сил на трех участках появилась возможность реально улучшить ситуацию.

"Возможно, лучшая возможность за долгое время что-то изменить. Важные шаги сделаны в Станице Луганской, Петровском и Золотом. Были отведені войска, строится мост. Мы знаем, что это кропотливая дипломатическая работа, но это важные изменения для людей. Людям нужен режим тишины, прекращение огня и больше точек пересечения. и с нашей точки зрения, сейчас очередь за Россией - реализация тех переговоров, которые были проведены, надо измерять результатами и действиями ", - добавил Маас.

Ранее Маас заявлял, что транзит газа через Украину должен продолжиться после 2019 года.