Герус заявил, что условного наказания для Ляшко будет достаточно
19 ноября, 2019, 18:22
Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, на которого в Борисполе напал экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что считает достаточным условное наказание нападавшего
Об этом сообщает НВ.
По мнению Геруса, Ляшко "будет достаточно испытательного срока с условным наказанием".
Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".
Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 Андрей Герусу (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).
Прокуратура просит суд арестовать Ляшко.
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