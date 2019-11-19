Герус заявил, что условного наказания для Ляшко будет достаточно

19 ноября, 2019, 18:22

Об этом сообщает НВ.

По мнению Геруса, Ляшко "будет достаточно испытательного срока с условным наказанием".

Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 Андрей Герусу (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

Прокуратура просит суд арестовать Ляшко.